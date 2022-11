Platz acht der Temperatur-Rangliste für den Herbst 2022 teilen sich Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit einem durchschnittlichen Wert von 10,7 Grad Celsius. In Mecklenburg-Vorpommern schob der wärmste Oktober seit Messbeginn zusammen mit dem Jahr 2006 die Statistik nach oben.

In beiden Bundesländern gab es Ende November einen deutlichen Kälteeinbruch. Im Oberharz am Brocken in Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am 20. November minus 11,6 Grad Celsius, den bundesweiten Tiefstwert dieses Herbstes. Mit 415 Sonnenstunden war der Herbst in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich ebenfalls sehr sonnig.

Brandenburg (10,4 Grad Celsius) und Thüringen (10,2 Grad Celsius) landen im auf Rang neun. Auch in Brandenburg war der Herbst sehr sonnig: 408 Sonnenstunden, fast hundert Stunden mehr als in der Referenzperiode. Dafür herrschte auch dort große Trockenheit. In Thüringen spielten die Temperaturen verrückt: auf den wärmsten Oktober seit Messbeginn folgte ein Temperaturabsturz. Am 20. November unterschritten die Frühtemperaturen in der Region um Erfurt minus 10 Grad Celsius.

Am kühlsten war der Herbst 2022 in Bayern (10,1 Grad Celsius) und Sachsen (10 Grad Celsius). Trotzdem lag der Wert in Bayern noch immer 2,2 Grad Celsius über der Referenzperiode, es könnte der zweitwärmste seit Messbeginn werden. In Sachsen wurde, neben 2001, der wärmste Oktober registriert, der November war ungewöhnlich sonnig. Insgesamt schien die Herbstsonne dort 400 Stunden.

Mehr Niederschlag im Herbst

»Besonders der Oktober war ein Exot«, bilanziert der DWD das Herbstwetter in Deutschland. Der Monat ging mit seinem Partner 2001 als wärmster in Deutschland in die Geschichte ein.