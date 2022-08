Und nicht nur Pflanzen sind auf Grundwasser angewiesen, sondern auch Flüsse selbst. Denn die speisten sich in unseren Breiten daraus, sagt Kirschbaum. Andersrum sei es in südlicheren oder trockeneren Ländern: Flüsse in sogenannten ariden Zonen mit trockenem Klima fielen trocken, weil der Grundwasserstand niedriger ist als der im Fluss.

Wie steht es um unser Trinkwasser?

Und auch für unser Trinkwasser hat das Grundwasser eine essenzielle Bedeutung. 70 Prozent des Trinkwassers werden hierzulande aus dem Grundwasser entnommen, 30 Prozent stammen aus Oberflächengewässern.

Für die Trinkwasserversorgung wird es jedoch nicht gefährlich. In den Tiefen, in denen Wasserversorger mit ihren Brunnen fördern, sei ausreichend Wasser für die Trinkwasserversorgung vorhanden, sagt Kirschbaum. Dabei gibt es jedoch regionale Unterschiede. In Bundesländern wie Bayern oder Sachsen gebe es auch private Brunnen, sogenannte Hausbrunnen, die nicht so tief sind und als erstes Probleme bekommen.