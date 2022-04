Sie können den »Klimabericht« in allen Podcast-Apps kostenlos hören und abonnieren. Klicken Sie dafür einfach auf den Link zu ihrer Lieblings-App:

Rund 65 Milliarden Euro hat Deutschland im Jahr 2018 in Subventionen investiert, die umwelt- und klimaschädliche Projekte unterstützten, rechnet das Bundesumweltamt. Knapp die Hälfte entfallen dabei auf den Flug- und Straßenverkehr.

Warum genau dort? Christina Deckwirth vom Verein Lobbycontrol sagt dazu im Podcast, dass sich noch immer zu viele Interessenvertreter aus der fossilen Wirtschaft mit einmischen: »Die Autoindustrie ist eine der Branchen, die sehr eng vernetzt ist mit der Politik. Dort gibt es sehr viele Seitenwechsler, etwa frühere Politikerinnen und Politiker, die jetzt Lobby-Jobs in der Autoindustrie haben. Und das spiegelt sich auch in den Subventionen wider.« Ist das wirklich so einfach?