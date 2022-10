9 / 15

»Heavenly flamingos«

Reinigung in der Höhe: Junji Takasago schlich sich an die sich putzende Gruppe chilenischer Flamingos heran. Hoch in den Anden gelegen, ist der Salar de Uyuni die größte Salzwüste der Welt. In dieser besonderen Landschaft befindet sich auch eine der größten Lithium-Minen Boliviens, die die Zukunft der Flamingos bedroht. Lithium wird in Batterien für Telefone und Laptops verwendet.