Klimaanlagen und die Verlegung in den Winter sollten die Temperaturen bei der Fußball-WM in Katar für Spieler und Zuschauer in erträglichem Rahmen halten. So richtig geklappt hat das nicht. In Doha, der Hauptstadt des Gastgeberlandes, ist es derzeit ungewöhnlich heiß. Laut einer Analyse der Forschungsgruppe und NGO Climate Central trägt der Klimawandel dazu entscheidend bei.