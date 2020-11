Liebe Leserin, lieber Leser,

seit vielen Jahren berichte ich über die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland. Für den Artenschutz ist diese Rückkehr ein beglückender Erfolg, für Nutztierhalter eine Bedrohung. Mensch-Wildtier-Konflikte, das habe ich immer wieder erfahren, sind vor allem Konflikte zwischen Menschen mit verschiedenen Interessenslagen.

Nächste Woche wird es wieder einmal ernst für den Wolf. In Niedersachsen haben sich die Regierungsparteien SPD und CDU darauf geeinigt, das Raubtier ins Jagdrecht aufzunehmen; am Montag will das Kabinett zudem eine neue Wolfsverordnung beschließen. Sogenannten Problemwölfen soll es dank des Regelwerks bald an den Kragen gehen.