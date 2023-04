Im März brachten pazifische Stürme sintflutartige Regenfälle. Starker Abfluss von Berghängen könnte nun bereits angeschwollene Flüsse über ihre Ufer schwappen lassen. An der Pohono-Brücke am westlichen Ende des Yosemite-Tals soll der Merced River Ende dieser Woche die Hochwasserstufe erreichen, hieß es vom Parkdienst.

Der Klimawissenschaftler Daniel Swain von der University of California in Los Angeles sagte am Montag in einer YouTube-Präsentation , eine »große Schmelze« sei eingetroffen.

See entsteht neu – eine »Badewanne ohne Abfluss«

Wassermanager sind besorgt, dass die Nordgabelung des Kings River die Schneeschmelze nicht eindämmen und in Richtung Pazifik tragen kann. Ein Großteil des Wassers wird auch in die Südgabelung des Flusses geleitet, der sich durch das Gebiet in der Nähe der kleinen Stadt Lemoore windet, um ein riesiges Becken im fruchtbaren San Joaquin Valley entlang des Flusses Tulare zu füllen.