Liebe Leserin, lieber Leser,

eines der größten Umsiedlungsprogramme dieser Tage nimmt nicht nur heimlich, still und leise Gestalt an. Es ist sogar versehen mit dem in diesem Fall fragwürdigen Gütesiegel der Unesco.

Das Naturschutzgebiet Ngorongoro liegt in direkter Nachbarschaft zur Serengeti in Tansania. In den kommenden Jahren sollen rund 80.000 Massai, die dort leben, umgesiedelt werden. Und das in Namen des Naturschutzes.

Menschenrechtsaktivisten und selbst Uno-Mitarbeiter weisen darauf hin, dass die Massai als indigene Bevölkerung seit langer Zeit fester Bestandteil des Ökosystems sind. Wer könnte also auf die Idee kommen, dass sie stören?