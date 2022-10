Hinweise auf eine solche – im Fachjargon patrilokal genannte – Lebensweise hatten schon im Jahr 2010 Forscher nach der Analyse von Funden aus der Höhle El Sidrón in der nordspanischen Region Asturien beschrieben . Allerdings war ihre Interpretation umstritten. Die jetzige Studie stütze die damalige Deutung, schreibt Lara Cassidy vom Trinity College Dublin in einem Kommentar zur aktuellen Studie. Die neue Auswertung böte »den bislang überzeugendsten Beleg für ein solches Verhalten«. Sie spricht mit Blick auf die Analyse von einem »Meilenstein«.

»Lässt mir die Neandertaler viel menschlicher erscheinen«

Das Resultat passe auch zur Sozialstruktur früher Gemeinschaften des Homo sapiens, sagt Hublin. »Es gibt Ausnahmen, aber in den meisten traditionellen menschlichen Gesellschaften haben Frauen eine höhere Mobilität als Männer.« Möglicherweise habe dies hier dazu gedient, mehrere Gruppen miteinander zu verbinden. Und: Inzucht wird so begrenzt. Hublin erklärt, Patrilokalität finde man auch bei unseren engsten Verwandten im Tierreich, den Schimpansen. »Auch dort bleiben die Männchen in jener Gruppe, in die sie geboren wurden«, so Hublin.

»Unsere Studie zeichnet ein ganz konkretes Bild davon, wie eine Neandertalergemeinschaft ausgesehen haben könnte«, sagte Benjamin Peter vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. »Das lässt mir die Neandertaler viel menschlicher erscheinen.«

Wie ähnlich sich Homo sapiens und Homo neanderthalensis wirklich waren, bleibt dennoch offen. »Neandertaler waren komplexe Wesen, aber sie waren wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht anders als wir«, betont der Anthropologe Hublin. »Gerade das macht sie umso faszinierender.« So ist weiterhin auch unklar, die neuen Befunde nur für die Bewohner des entlegenen Altai-Gebirges gelten oder für Neandertaler allgemein.