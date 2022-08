Neue Studie aus den USA »Menschen stehen nicht auf der Speisekarte von Haien«

Das ist ein Großer Hammerhai – und das ist ein Schwimmer vor der Küste Miamis im US-Bundesstaat Florida. Was erstmal ein wenig beunruhigend aussieht, kommt hier durchaus einmal vor. Schrecken die Badegäste und Motorboote die Tiere nicht ab? Dieser Frage sind Forscherinnen und Forscher der Universität Miami nachgegangen.

Dr. Neil Hammerschlag, Forscher Universität Miami

»Wir wollten die Haie orten, um herauszufinden, ob sie Gegenden in der Nähe von Städten meiden – also Orte mit viel Schiffsverkehr und vielen Menschen. Und wir dachten, das wäre so. Andere Studien zeigen nämlich, dass Raubtiere an Land – also etwa Wölfe und Bären – eher von großen Städten Abstand halten. Aber bei den Haien ist das gar nicht so. Haie verbringen viel Zeit in der Nähe von Städten wie Miami.«

Bullenhaie, Atlantische Ammenhaie und Große Hammerhaie – sie alle haben von den Forschern einen kleinen Sender bekommen, der Ultraschallsignale abgibt. Empfängerstationen unter Wasser haben die Daten dann aufgenommen. So konnten die Forscher die Routen der Tiere herausfinden.

Dr. Neil Hammerschlag, Forscher Universität Miami

»Die Haie sind an der Küste rauf und runter geschwommen, auch dort wo Menschen im Meer baden. Und auch wenn das jetzt erstmal etwas nervös macht, zeigt es, dass Haie Menschen gar nicht angreifen wollen. Haie tolerieren Menschen. Drohnenaufnahmen zeigen sogar, wie Haie direkt neben den Menschen schwimmen – ein verrücktes Bild. Es zeigt aber: Menschen stehen nicht auf der Speisekarte von Haien.«

Die Forscher raten Schwimmern trotzdem dazu, die Nähe von Anglern zu meiden. Haie werden nämlich von Ködern angezogen. Von glänzendem Schmuck raten die Forscher auch ab, der könnte für die Haie wie fressbarer Fisch aussehen.

Es ist noch unklar, warum die Haie von der Vielzahl an Licht-, Lärm- und Luftverschmutzungen in Städten nicht abgeschreckt werden. Möglicherweise haben sie sich über die Zeit schlicht daran gewöhnt.