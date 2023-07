Pummelige Papageien Ikonische Kakapos sind zurück auf Neuseelands Festland

Einer der außergewöhnlichsten Vögel Neuseelands ist erstmals seit 40 Jahren auf das Festland zurückgekehrt: Vier männliche Kakapos seien am Mittwoch von der Insel Codfish Island vor der Südinsel in die Waikato-Region auf der Nordinsel gebracht worden, teilte das Department of Conservation (DOC) mit. Die pummeligen und weltweit einzigen bekannten flugunfähigen und nachtaktiven Papageien seien »eine der ikonischsten und seltensten Arten« des Landes, schrieb die Naturschutzbehörde.