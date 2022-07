In Singapur etwa wurde eine Anlage zur Wasseraufbereitung gebaut, die genau das kann: Aus Toilettenwasser Trinkwasser produzieren. Dieses Wasser wird unter anderem in Flaschen abgefüllt und als "NEWater" verkauft. Das ist gewiss eine Herausforderung für unsere Empfindlichkeiten. Doch auch wir werden uns Gedanken machen müssen, wo in Zukunft unser Trinkwasser herkommt.

Im Vergleich zu anderen Ländern lebt Deutschland, was das Wasser angeht, noch immer in einer privilegierten Situation. Doch auch wir merken, wie das Pendel allmählich umschlägt und der Klimawandel uns eine paradoxe Situation beschert: Einerseits fällt das Wasser sintflutartig vom Himmel, wie die Verheerungen infolge von Starkregen im vergangenen Jahr gezeigt haben. Andererseits überlegen nun immer mehr Kommunen, ihren Bürgern das Wasser zu rationieren.

Doch statt solch drakonischer Maßnahmen fordern Experten die Umkehr zu einem ganzheitlichen Wassermanagement und ein neues Verständnis für natürliche Wasserkreisläufe. Was das bedeutet, zeigt ein Projekt in Mannheim: Architekten und Landschaftsplaner bereiten dort in einer Siedlung aus 192 Sozialwohnungen das Abwasser aus Duschen und Küchen auf. Dieses Wasser geht zurück in die Haushalte und wird für Toiletten und Waschmaschinen genutzt, aber auch zur Bewässerung der Gartenanlage.

Andernorts gehen die Stadtplaner noch viel radikaler vor. In Kopenhagen, das 2011 sintflutartige Regenfälle erleben musste, wurde ein ganzes Stadtviertel an das Klima angepasst. Dort mussten selbst die Fahrradwege der Natur weichen. Entlang der verkehrsberuhigten Straßen wurden Regengärten und Plätze angelegt, an denen Regenwasser versickern kann, damit die Kanalisation bei Starkregen entlastet wird.

Nach Berechnungen von Klimaforschern werden im Jahr 2050 etwa 2,2 Milliarden Menschen unter Hochwasser und zugleich 1,8 Milliarden Menschen unter Trockenheit leiden.

Wann genehmigen auch Sie sich einen Schluck Toilettenwasser?

Herzlich

Ihr Frank Thadeusz