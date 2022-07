Es wird tiefer in die Frühzeit des Universums vorstoßen als alle seine Vorgänger. Ein gewaltiger Triumph für die Wissenschaft.

Zur gleichen Zeit tummelt sich auf der Erde eine gar nicht mal so kleine Schar von Menschen, die ernsthaft behauptet, der blaue Planet sei in Wahrheit eine Scheibe. Die US-Journalistin Kelly Weill ist tief eingetaucht in eine Szene versponnener Verschwörungstheoretiker, die sich nicht von ihrem Glauben abbringen lassen wollen. Weill hat ein Buch über diese Flat-Earth-Theoretiker geschrieben, in dem sie ebenso fasziniert wie fassungslos darüber berichtet, wie diese Menschen aus tiefer Überzeugung für ihre Sache argumentieren.

Es ist ein treffendes Panorama unserer Zeit: Auf der einen Seite das milliardenteure Megagerät der Nasa, das in für den Menschen unerreichbaren Regionen des Universums umherkreuzt – auf der anderen Seite eine Meute von Verirrten, die überzeugt ist, dass wir nur deshalb nicht vom Rand der Platte purzeln, weil die Erdscheibe von einem Eisring umschlossen ist.

Für den aufgeklärten Bürger des 21. Jahrhunderts liegt darin eine Warnung: Auch der größte Blödsinn kann für eine fortschrittliche Gesellschaft zur Bedrohung werden, wenn nur genug Menschen daran glauben.

Wappnen auch Sie sich deshalb für die mögliche Begegnung mit einem Flat-Earth-Anhänger während des Wochenendeinkaufs und lernen Sie rasch jene Argumente auswendig, die belegen, dass die Erde eine Kugel ist. Nicht, dass es Ihnen in der Diskussion etwas nützen würde...

Ihr Frank Thadeusz