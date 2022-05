Es gibt Monate, in denen regnet es gar nicht in Niamey. Die Wetterstatistiken für die Hauptstadt des westafrikanischen Niger verzeichnen für Januar, Februar, November und Dezember jeweils null Niederschlag. Doch während zwei Drittel des bitterarmen Landes zur Sahara gehören, in denen praktisch das ganze Jahr über kein Regen fällt, bringt der westafrikanische Monsun der Metropole und ihrer Umgebung vor allem im Juli und August beachtliche Regenmengen. So kommen über das Jahr gesehen 591 Liter auf den Quadratmeter zusammen. Zum Vergleich: In Deutschland fielen etwa in der Stadt Halle in den vergangenen Jahren gerade noch gut 300 Liter pro Quadratmeter und Jahr.

Angesichts der ganz konkreten Herausforderungen im Land mag es wie eine Petitesse erscheinen: Doch der Flughafen von Niamey gehört zu den staubigsten der Welt – und für Flugzeuge, die dort starten und landen hat das ganz konkrete Folgen. Auf dem Jahrestreffen der European Geosciences Union in München hat ein internationales Team in der vergangenen Woche Forschungsergebnisse dazu vorgestellt .

In der vergangenen Woche nun landete Bundeskanzler Scholz mit dem Regierungs- Airbus in Niamey, als Teil seiner Afrikareise . Im April hatte bereits Außenministerin Annalena Baerbock den Niger besucht . Das Land gilt trotz großer Armut und explodierender Bevölkerungszahl – Frauen gebären im Durchschnitt 6,8 Kinder – zumindest politisch als vergleichsweise stabil.

Gerade für aufs Spritsparen getrimmte moderne Aggregate bringt das besonders viele Probleme: »Die technologischen Entwicklungen bei den Motoren in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass diese anfälliger für Staubschäden sind«, so Ryder.

Für Dubai und Delhi konnte das Team eine ganzjährige Staubbelastung nachweisen. Diese sei jedoch tagsüber merklich größer als nachts, weil die Sonnenstrahlung die Konvektion in der Atmosphäre anfache und in den hellen Stunden dadurch mehr Sand in höhere Schichten gerissen werde. In Dubai falle die Staubbelastung nachts daher um 20 Prozent niedriger aus als am Tage.

Und noch eine ganz praktische Erkenntnis lieferte die Auswertung der Daten: »Die Staubdosis am Boden ist im Steigflug viel höher als im Sinkflug, weil das Flugzeug vor dem Start mehr Zeit damit verbringt, den Motor mit hoher Leistung laufen zu lassen«, so Forscherin Ryder. Wenn die Flugzeuge in den kühleren Nachtstunden starteten, könne die Staubbelastung reduziert werden. Auch der Verzicht auf Warteschleifen vor der Landung könnte bei der Lösung des Problems helfen. Diese würden in der Regel in Höhen von ein bis drei Kilometern geflogen, so Ryder. Dort sei die Staubkonzentration sehr hoch.