Unsere Gesellschaft, da sind sich die meisten Soziologen offenbar einig, ist gar nicht so gespalten, wie man meinen könnte, wenn man sich in den sozialen Medien tummelt, TV-Debatten verfolgt oder Zeitung liest. Auch bei der Coronapandemie, schreibt meine Kollegin Julia Koch , sei das nicht anders. »Wir sehen fast durchgehend eine Liberalisierung und wachsende Toleranz der Gesellschaft«, zitiert sie den Soziologen Steffen Mau von der Berliner Humboldt-Universität.

Mau führt gerade gemeinsam mit Kollegen eine deutschlandweite Untersuchung zum Grad der Spaltung der Gesellschaft durch. Um festzustellen, wo genau die Meinungen dann doch auseinanderklaffen, ließen die Forscher Menschen sich in sogenannten Konfliktgruppen über Fragen wie die, ob der Staat den Kauf eines Lastenrads mit 1000 Euro unterstützen muss, oder ob staatliche Institutionen die Sprache verändern dürfen, ordentlich in die Haare geraten. Die Streitereien wurden gefilmt und dann Wort für Wort verschriftlicht. Erste Ergebnisse stellte Mau am Donnerstag dieser Woche auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bielefeld vor.

Die Soziologie leide mehr als andere Wissenschaften daran, dass sie sich mit Fragen befasse, die alle betreffen, schreibt Koch. Eine »Faszination des Unbegreiflichen« wie die Astrophysik oder Molekularbiologie strahle sie nicht aus. Und oft lieferten soziologische Untersuchungen keine eindeutigen Antworten, sondern ein »sowohl als auch«. Trotzdem ist die Geschichte meiner Kollegin hoch spannend und sehr lesenswert!

Herzlich

Ihre Veronika Hackenbroch