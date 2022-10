Inzwischen ist das Forschungsschiff »Skagerak« zurück in Göteborg, wo die Arbeit des Wissenschaftsteams erst richtig beginnt. Denn noch ist nicht klar, welchen Schaden der hohe Methanwert anrichtet. »Um die Ausbreitung des Methans zu dokumentieren, hatten wir 20 Messpunkte, die zwischen 9 und 18 Kilometer auseinanderlagen«, sagte Abrahamsson. Auch ein Forschungsteam des deutschen Alfred-Wegener-Instituts war an den Untersuchungen beteiligt. Dadurch konnten die Wissenschaftler unterscheiden, welches Methan aus den Pipelines stammen musste und welches natürlich in der Ostsee vorkommt.