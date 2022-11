Funde auf den Nordfriesischen Inseln Wie kommen die Seepferdchen ins Wattenmeer?

Seit 2020 werden nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF vermehrt seltene Seepferdchen an den Stränden im Wattenmeer entdeckt. »Letztlich wissen wir überhaupt nicht, was die Gründe dafür sind«, sagte Hans-Ulrich Rösner, Leiter des WWF-Wattenmeerbüros in Husum. »Ob es an anderer Stelle mehr Seepferdchen gibt, die durch Strömungen ins Wattenmeer getragen werden, oder ob es eine im Wattenmeer lebende lokale Population gibt.«