Er sollte mal häufiger an die frische Luft, habe sein Arzt gesagt. Also besorgte er sich einen Metalldetektor, erzählt Erlend Bore aus Norwegen. Mit dem Gerät glückte dem 51-Jährigen nun ein wertvoller Fund: Er entdeckte neun runde Medaillons, die an Münzen erinnern, und goldene Perlen, die einst eine opulente Kette ergeben haben müssen. Außerdem stieß er auf drei goldene Ringe. Insgesamt wiegt der Schatz gut hundert Gramm.