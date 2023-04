Nach 1945 sprach man nur selten über die Psychiatrieverbrechen der NS-Zeit. Auch der Hungerkosterlass geriet weitgehend in Vergessenheit und wurde nur schleppend aufgearbeitet. »Viele Menschen in Erlangen wissen bis heute nicht genauer, was in der HuPfla geschah«, sagt Frewer. Der Westflügel, in dem die Hungerstation für Frauen untergebracht war, sei bereits abgerissen – jetzt müsse zumindest ein möglichst großer Teil des Ostflügels erhalten bleiben, um Besuchern das Grauen der Aushungerung verständlich zu machen. »Es handelt sich um den einzigen authentischen Opfer-Ort und die letzten steinernen Zeugnisse für die systematische Tötung«, sagt Frewer, »nur dort können Besucher ein Gefühl dafür bekommen, wie das Leben und Sterben in der HuPfla war.«

Um den Abriss zu verhindern, hat sich das Auschwitz-Komitee mittlerweile an den Ministerpräsidenten Markus Söder gewandt, doch der antwortete nicht persönlich, sondern leitete das Schreiben an das Staatsministerium für Wissenschaft weiter. Das Ministerium hält den Erhalt des kleinen Gebäudeteils, in dem Ärzte und Verwaltungsleute untergebracht waren, laut »Süddeutscher Zeitung« für vollkommen ausreichend. Die Universität habe für den geplanten Gedenkort schon auf »Forschungsflächen« verzichtet. Ein »zeitnaher Baubeginn« des Citable sei »unerlässlich«, um Forschungsgelder vom Bund zu erhalten. Eine Änderung des Abrissplans könne »nicht in Betracht gezogen werden«.