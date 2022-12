Waldbericht Nur jeder dritte Baum ist noch gesund

Auch in diesem Jahr haben Dürre, Brände und Käferbefall den Wäldern in Nordrhein-Westfalen stark zugesetzt. Nur 28 Prozent aller untersuchten Bäume sind noch ganz gesund und weisen keinen krankheitsbedingten Verlust von Blättern oder Nadeln auf. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich dieser Anteil nicht verbessert, sagte Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) bei der Vorstellung des neuen Waldzustandsberichts in Düsseldorf.