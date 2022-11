Neben Nordrhein-Westfalen breiten sich die Nager in Niedersachsen aus, hier hat sich ihr Vorkommen im Vergleich zu 2015 verdoppelt. Auch urbane Gebiete mit Wasserflächen kämen bei Nutrias gut an: In Bremen sind den Angaben zufolge etwa 89 Prozent der Jagdbezirke besetzt, in Hamburg 77 Prozent. Laut den Daten der Landesjagdverbände sind Nutrias inzwischen in allen Bundesländern vertreten – insbesondere entlang Ems, Weser, Elbe und gebietsweise am Rhein.