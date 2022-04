Benzintropfen: Die Tatsache, dass damals, ab 2005, an den riesigen russischen Öl- und Gasvorkommen jetzt endlich auch westliche Investoren so richtig verdienen konnten, stieß in London und anderswo auf große Begeisterung

»Letztendlich wollen alle Geld machen, und das weiß der Kreml.« Ein New Yorker Hedgefonds-Manager, zitiert in Catherine Beltons, »Putins Netz« (2020) Im September 2005 kaufte der Gazprom-Konzern, der damals längst unter der Kontrolle des Kreml stand, Roman Abramowitschs Anteile am russischen Ölkonzern Sibneft , für eine Summe von umgerechnet etwa elf Milliarden Euro. Für den Kurs der Gazprom-Aktie war das hervorragend: Zwischen Anfang 2005 und Oktober 2006 verdreifachte sich der Wert der Anteile. In London knallten die Korken.

Christian Stöcker Foto: SPIEGEL ONLINE Jahrgang 1973, ist Kognitions­psychologe und seit Herbst 2016 Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW). Dort verantwortet er den Studiengang Digitale Kommunikation. Vorher leitete er das Ressort Netzwelt bei SPIEGEL ONLINE.

Gazprom war nur einer von mehreren russischen Konzernen, die an der britischen Börse für festliche Stimmung sorgten. 2006 ging auch noch der Ölkonzern Rosneft an den Markt. Eine Zeit lang wurde sogar spekuliert, das werde »der größte Börsengang der Geschichte «, mit einem Einstandswert von 20 Milliarden US-Dollar. Ganz so viel war es am Ende nicht, aber auch Rosneft sorgte für börsliche Ekstase. Und das, obwohl der Konzern maßgeblich aus den Yukos-Anteilen bestand, die der Kreml Michail Chodorkowski entrissen hatte, um ihn anschließend in Sibirien wegzusperren. Londons Banker verdienten am Rosneft-Börsengang 120 Millionen Dollar .

George Soros wiederum spielt schon lange eine Hauptrolle in im Westen verbreiteten Verschwörungstheorien. Das ist aufschlussreich, wenn man bedenkt, wie lange Wladimir Putin Soros schon als persönlichen Feind betrachtet. Vielen scheint bis heute nicht klar zu sein, wie lang, tief greifend und erfolgreich russische Einflussoperationen im Westen in all den Jahren gewesen sind. In Teilen der SPD zum Beispiel hat man das grotesk falsche Bild, das man von Putin hatte, offenbar bis heute noch nicht so ganz korrigieren können. Putins Türsteher als CEO Aber zurück zur Chronologie. Die Tatsache, dass damals, ab 2005, an den riesigen russischen Öl- und Gasvorkommen jetzt endlich auch westliche Investoren so richtig verdienen konnten, stieß in London und anderswo auf große Begeisterung. Selbst die Tatsache, dass die zugrundeliegenden Geschäfte stets sehr zwielichtig organisiert und die Börsenprospekte der Firmen teils sehr merkwürdig waren , störte die westlichen Märkte nicht.

George Soros war nicht der Einzige, der darauf hinwies, dass Putin und seine Getreuen sich bei jedem dieser Deals vermutlich die eigenen Taschen vollmachten, auch wenn sich das aufgrund zahlreicher Tarnmanöver nie nachweisen ließ. Der Chef von Rosneft war und ist Igor Setschin, ein Ex-KGB-Mann, der schon in Sankt Petersburg in den Neunzigern über den Eingang zu Wladimir Putins Büro wachte. Auch Gazprom-Chef Alexei Miller ist Putins Weggefährte seit den Petersburger Tagen. Der Markt ist ein Idiot All das störte die Herren in den Nadelstreifenanzügen in westlichen Bankhäusern nicht, solange Gas, Öl und Geld flossen. Der Markt ist, sehr oft, ein Idiot.

All das muss man selbstverständlich auch, eigentlich sogar vor allem vor dem Hintergrund betrachten, dass 2006 schon lange bekannt war, dass sich die Menschheit immer schneller auf eine von ihr selbst verursachte, globale Katastrophe zubewegte. 2007 erschien bereits der vierte Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC , in dem einmal mehr stand, was man schon viele Jahre wusste, wie so oft viel zu mild und harmlos formuliert: »Fortgesetzte oder weiter gesteigerte Treibhausgasemissionen würden zu weiterer Erwärmung und im Lauf des 21. Jahrhunderts zu vielen Veränderungen im globalen Klimasystem führen.«

Schon damals war auch klar, dass all das sehr teuer werden würde: »Die Folgen des Klimawandels werden sehr wahrscheinlich jährliche Nettokosten verursachen, die immer weiter steigen, wenn die globalen Temperaturen weiter zunehmen.« Wie gesagt: Der Markt ist oft ein Idiot. Zum entsetzlichen Gesamtbild gehört, dass der jüngste IPCC-Bericht, dessen Warnungen sich mittlerweile trotz aller politischen Einflussnahme zunehmend verzweifelt lesen , weltweit ein deutlich geringeres Medienecho fand als eine Ohrfeige bei einer Filmpreisverleihung. Das Gift steckt tief in unseren gesellschaftlichen Systemen, bis heute. Gewinnbringer für Nichtskönner Die börsliche Begeisterung für die Deals mit russischem Öl und Gas reflektieren gleich in zweifacher Hinsicht diese absurde Kurzsichtigkeit. Jedem, der es wissen wollte, konnte damals, 2005 und 2006, längst klar sein, das Wladimir Putin und seine KGB-Kumpel in Russland ein kleptokratisches, außerhalb jeder Rechtsstaatlichkeit operierendes System der rücksichtslosen Machtausübung und Selbstbereicherung schufen. Der Westen und seine Märkte halfen kräftig mit, dieses System zu finanzieren – und sorgten dabei gleichzeitig dafür, dass die Lebensgrundlagen der gesamten Menschheit noch schneller untergraben wurden.

Ohne Öl und Gas wäre die russische Volkswirtschaft, die auch so schon ein Viertel kleiner ist als die Italiens (vielleicht sogar noch kleiner ): nichts. Oder vielleicht wäre sie mittlerweile etwas, denn ohne Öl und Gas hätte wohl eine stärkere Motivation bestanden, irgendetwas zu entwickeln, was den Weltmarkt tatsächlich interessiert. So aber blieb Russland ein von einigen wenigen ständig gemolkener Bauchladen für Dinge, die man ausgräbt oder aus dem Boden pumpt, ohne nennenswertes Unternehmertum. Öl, Gas und Kohle sind die verlässlichen Gewinnbringer diverser Staaten, die sonst nichts können. Wir wussten längst, dass es anders geht Wie konnte man sich von solchen Regimes so abhängig machen, obwohl die Alternativen doch längst bekannt waren? Obwohl die deutsche Energiewende zu der Zeit, als Rosneft an die Börse ging, schon den globalen, exponentiellen Preisverfall für Fotovoltaikstrom eingeleitet hatte? Diese Kritik trifft wahrhaftig nicht nur, aber in großem Maße natürlich auch, vier Merkel-Bundesregierungen: All die Deals mit russischem Öl und Gas waren stets Pakte mit dem Teufel, in doppelter Hinsicht. Geld für den mordenden, lügenden und manipulierenden Kreml, und noch mehr CO₂ für ein Erdsystem, das damals schon keines mehr verkraften konnte. Diese fatale, oft genug kriminelle Ignoranz beschränkte sich aber nicht auf deutsche Regierungen, Londoner Banker und KGB-Kleptokraten mit imperialen Träumen. Sie reichte viel weiter. Die heimliche Allianz derer, die um des eigenen Profits willen bereit waren, die Zukunft der Menschheit zu verspielen, umfasst die US-Ölkonzerne und ihre Nutznießer, die jahrzehntelang mit Propaganda gegen jeden Klimaschutz anlogen. Akteure wie die Koch-Brüder in den USA , deren »Stiftungen« und »Thinktanks« an vorderster Front kämpften, um den wissenschaftlichen Konsens – wir zerstören unseren eigenen Lebensraum – immer wieder infrage zu stellen. Und natürlich Politiker (seltener auch Politikerinnen) dies- und jenseits des Atlantiks, die aus den Lügen der Propagandisten Gesetze machten, allen voran die US-Republikaner. Donald Trump, der Präsident der Lüge, ist eine absolut folgerichtige Führungsfigur für diese auf der gefährlichsten aller Lügen hängengebliebene Partei.

Mehrmals hievte sie Männer, die direkt aus dem Ölgeschäft stammten, ins Oval Office. Mittlerweile hat sogar die US-Industrie Probleme damit, dass die von ihr geschmierten Volksvertreter weiterhin ihre eigenen alten Märchen vertreten .

Ein weiteres wichtiges Mitglied der engeren Allianz der Öl-, Gas und Kohlefreunde, der Menschheitsfeinde also, war Rupert Murdoch mit seinem Medienimperium, das stets an der Seite der Republikaner, immer auf der Seite der fossilen Brennstoffe und oft auch an der Seite von Putins Propagandisten stand. Viele weitere waren Komplizen zweiter Ordnung. Die internationale Automobilindustrie zum Beispiel, die immer größere, schwerere Autos mit immer stärkeren Verbrennungsmotoren baute, um immer noch mehr Öl aus Autokratien und Diktaturen möglichst schnell in CO₂ zu verwandeln. Unbarmherzig gerichtet Die Geschichtsschreibung wird eines Tages alle, die wider besseres Wissen und trotz längst vorhandener technologischer Alternativen an Öl, Kohle und Gas festhielten, unbarmherzig richten. Und nein, das ist nicht übertrieben. Dieser Text ist eine Kolumne, ein Meinungstext also. Aber alles, was darin steht, sind unbestreitbare, vielfach dokumentierte Tatsachen.