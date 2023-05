Der Käfer scheidet bei Gefahr ölige Tröpfchen aus Poren an den Kniegelenken aus. Die Menge Gift in einem Käfer könne reichen, einen Erwachsenen zu töten, erklärt Lilith Stelzner, Naturschutzreferentin beim Landesverband des BUND. Die Öltropfen enthalten das Reizgift Cantharidin. Zum Vergleich: Das Gift von fünf Kreuzottern habe den gleichen Effekt. »Es ist Vorsicht geboten«, so die Expertin. Doch wenn man sich richtig verhalte, passiere nichts.