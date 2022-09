Der Verlust der biologischen Vielfalt macht Insekten zu schaffen. Ein Team um Jan Christian Habel von der Universität Salzburg hat nun zeitliche Trends von Schmetterlingen und Zygaenidenfaltern im nordösterreichischen Bundesland Salzburg zwischen 1920 und 2019 analysiert. Das Ergebnis: Die Schmetterlinge in Mitteleuropa starben insbesondere in zwei großen Wellen. Über die Untersuchung berichtet hatte »Spektrum« , veröffentlicht wurde sie im Fachblatt »Science of The Total Environment«.