Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat indes die Länder aufgefordert, den Klimawandel schneller zu bekämpfen. »Die globale Krise der fossilen Brennstoffe muss ein Wendepunkt sein. Lassen Sie uns also nicht den ›Highway to Hell‹ nehmen, sondern das saubere Ticket in den Himmel verdienen«, sagte sie in Anlehnung an die Äußerungen von Uno-Generalsekretär António Guterres vom Montag. »Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal«, hatte der Uno-Generalsekretär gesagt.