Würde das Herz bei einer der kommenden Grabungen auftauchen, wäre das nicht nur ein Glücksfall für die Geschichtswissenschaft, sondern auch für Memleben, berichtet Kleinhubbert nun. Der Ortsteil der Gemeinde Kaiserpfalz an der idyllischen Unstrut geriet über die Jahrhunderte trotz seiner alten Bedeutung in Vergessenheit und lädt nun aus Anlass des 1050. Todestages Ottos am 7. Mai zu mehreren Präsentationen und einer Ausstellung ein.

»Die Krypta ist großartig«, sagt Kleinhubbert, der nahe der Klosterruinen übernachtete, »einer der strimmungsvollsten Orte, die ich kenne«.

Vielleicht ist Memleben ja auch für Sie in diesem Jahr eine Reise wert.

