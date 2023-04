Verschiedene Emissionsszenarien

Das Ergebnis: Befand sich das Klima gerade in einer warmen Periode, wurde das organische Material schneller von Bakterien abgebaut als in einer Kaltphase – was bedeutet, dass weniger potenzielle Nahrung die »Dämmerungszone« erreichte und die Meeresbewohner versorgen konnte. Das veranlasste die Wissenschaftler dazu, zu untersuchen, welche Auswirkungen der heutige menschengemachte Klimawandel zukünftig für die Artenvielfalt in der Zone haben könnte: Hierfür entwarfen sie drei verschiedene Emissionsszenarien mit niedrigen (625 Milliarden Tonnen), mittleren (2.500 Milliarden Tonnen) und hohen CO 2 -Emissionen (5.000 Milliarden Tonnen) in der Zukunft.