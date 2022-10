Die Erderwärmung als Folge der Klimakrise trifft insbesondere auch die Weltmeere. Forschende haben sich das nun genauer angesehen: »Um zu verstehen, wie schnell sich das Klima der Erde verändert, müssen wir den Ozean und die Veränderung der Wärme darin betrachten«, heißt es in einer Mitteilung zu der Studie , die in der Fachzeitschrift »Nature Reviews« veröffentlicht wurde. »Die Analyse zeigt, was passieren wird, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, um die globale Erwärmung zu verlangsamen«.