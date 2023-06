Demnach könnte es doppelt so viele Flusspferde geben, wie bisher angenommen, heißt es in einem Bericht, der bei »Nature« erschienen ist. 181 bis 215 Tiere könnten in Kolumbien leben. 2020 schätzen Forschende noch, dass rund 98 Exemplare entlang des Magdalena-Flusses und seiner Nebenflüsse in Kolumbien heimisch sind. Die Forschenden zählten die Tiere in den Jahren 2021 und 2022 selbst, mit Drohnen und mit anderen Verfolgungsmethoden, heißt es in dem Bericht.