Gutachten für die Esa Experten empfehlen europäische Mondmission in zehn Jahren

»Vergleicht man Europas Ambitionen mit den Investitionen anderer Staaten und Firmen, wird die Kluft immer größer«, sagte Hermann Ludwig Moeller vom European Space Policy Institute in Wien dem SPIEGEL . Der Anteil des Weltraumbudgets an der Wirtschaftsleistung liege in Europa im Schnitt bei 0,05 Prozent, in den USA dagegen bei 0,25 Prozent.

Esa-Chef Josef Aschbacher hat zwar schon des Öfteren das Ziel ausgegeben, Europa möge unabhängiger werden und künftig aus eigener Kraft sogar Astronautinnen und Astronauten ins All befördern. Doch dazu fehlt die passende Rakete.

Aktuell nutzt man die Modelle »Vega« und »Ariane 5«. Sie dienen jedoch dem Transport von Gerätschaften und »Ariane 5« soll in diesem Jahr ihre beiden letzten Flüge absolvieren. Längst bereitstehen sollte »Ariane 6«, doch die neue Trägerrakete wird nach aktueller Kenntnis frühestens Ende 2023 starten, weil bis zuletzt immer wieder technische Probleme aufgetreten sind. Zudem basiert sie technologisch weitgehend auf dem Vorgängermodell – ist also als klassische Wegwerfrakete konzipiert, obwohl Elon Musk mit seiner »Falcon 9« seit knapp einem Jahrzehnt zeigt, wie sich Raketen zumindest teilweise wiederverwerten und so Kosten sparen lassen. Und das Modell ist nicht darauf ausgelegt, Menschen ins All zu bringen. Auch die kleinere neue Trägerrakete »Vega-C« macht Schwierigkeiten.