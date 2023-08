Studie aus Großbritannien Augenscan könnte Parkinson Jahre vor Symptombeginn erkennen

»Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was wir durch Augenscans entdecken können. Wir sind zwar noch nicht in der Lage vorherzusagen, ob eine Person an Parkinson erkranken wird, aber wir hoffen, dass diese Methode bald zu einem Vorab-Screening werden könnte«, sagte der Hauptautor der Studie, Siegfried Wagner vom University College London. »Die Entdeckung von Anzeichen einer Reihe von Krankheiten vor dem Auftreten von Symptomen bedeutet, dass die Menschen in Zukunft die Zeit haben könnten, ihren Lebensstil zu ändern, um das Auftreten einiger Krankheiten zu verhindern«. Ärztinnen und Ärzte könnten indes den Ausbruch und die Auswirkungen lebensverändernder neurodegenerativer Störungen verzögern.