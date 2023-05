Die Weltmeere waren in den ersten Monaten dieses Jahres im Durchschnitt so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen in den Achtzigerjahren. Was auf den ersten Blick nach gutem Badewetter für den Urlaub klingen mag, ist für die Wissenschaft ein Alarmsignal für den Klimawandel und Extremwetter. »Es braucht sehr viel Energie, um Wasser zu erwärmen«, sagt Anders Levermann, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). »Das ist ein monströser Effekt, den wir da gerade sehen.« Auch andere Forscher in Deutschland sind beunruhigt.