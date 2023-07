Die Sonde »Perseverance«, die auf der Suche nach Beweisen für altes Leben auf dem Mars ist und Gesteins- und Bodenproben für eine mögliche Rückkehr zur Erde sammelt, landete im Februar 2021 im Krater Jezero. Einst befand sich in dem Krater ein See – der Mars war nicht immer so unwirtlich wie heute, in der fernen Vergangenheit gab es flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche. Die Wissenschaftler vermuten, dass im Jezero-Krater einst mikrobielles Leben gelebt haben könnte.

Nicht die ersten Anzeichen dieser Art

Die Forschenden kennen die spezifischen organischen Verbindungen, die »Sherloc« entdeckt hat, nicht, haben aber einige Hinweise. »Auf der Erde kommen diese Verbindungen häufig in Rohöl vor, das einen biotischen Ursprung hat, aber wir können sie auch synthetisch durch verschiedene chemische Reaktionen herstellen«, sagt Ryan Roppel von der Universität Pittsburgh, Co-Autor der Studie. »Die Konzentrationen, die wir festgestellt haben, sind im Allgemeinen gering, aber wir haben Hinweise in Verbindung mit organischen Stoffen in fast jedem Gestein, das wir untersucht haben, beobachtet.«