Die Amöbe Naegleria fowleri ist ein Einzeller, der nur in warmem Süßwasser überlebt. Er ist laut Robert Koch-Institut vor allem in Gewässern und Böden der Subtropen und Tropen verbreitet, aber auch in natürlich oder künstlich erwärmten Süßgewässern in gemäßigten Klimazonen. Eine Infektion ist sehr selten: Nach Angaben des US-Centers for Disease Control and Prevention infizieren sich jedes Jahr nur etwa drei Menschen in den Vereinigten Staaten.