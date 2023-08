»Perucetus colossus« Wal könnte schwerstes Tier der Welt gewesen sein

Wie die Forschenden in der Studie zudem berichten, haben sich die Wale früher zu gigantischeren Tieren entwickelt als bislang gedacht. Nach Untersuchungen des fossilen Walskeletts nehmen sie an, dass die frühen Verwandten der heutigen Wale, Delfine und Schweinswale bereits vor ungefähr 39 Millionen Jahren vollständig in küstennahen Gewässern lebten und enorme Körpermassen besaßen. »Der Fund verändert das Verständnis der Walevolution«, sagte Amson. Die neue Studie zeige erstmals, »dass die gigantischen Körpermassen der Wale bereits 30 Millionen Jahre früher erreicht wurden als bisher angenommen«. Zuvor sei der evolutionäre Übergang zu echtem Gigantismus bei Walen wie den modernen Bartenwalen als ein relativ junges Ereignis vor etwa 10 Millionen Jahren angesehen worden.