Laut der gemeinsamen Recherche gibt es in ganz Europa mehr als 17.000 Orte mit relevanter PFAS-Verschmutzung. Dazu gehören Flughäfen und Militärstandorte, wo früher PFAS-haltiger Löschschaum eingesetzt wurde, Kläranlagen und Deponien. Für die Analyse seien mehr als 100 Datensätze ausgewertet worden. An 2000 Orten soll die Verschmutzung gesundheitsgefährdend sein. In Deutschland gebe es 300 dieser Hotspots, hierzu zählen unter anderem:

der Düsseldorfer Flughafen , wo nach einem Großbrand Löschschaum in Boden und Grundwasser geflossen war, der PFAS enthielt.

Felder in Rastatt in Baden-Württemberg, auf denen mutmaßlich belasteter Papierschlamm verteilt wurde.

Auch in der Umgebung der sechs Fabriken in Deutschland, die PFAS herstellen, soll laut »Forever Pollution Project« die größte Gefahr für die Umwelt bestehen. Diese sind Solvay in Wimpfen, Daikin in Frankfurt am Main, Lanxess in Leverkusen und die Produzenten 3M, W. L. Gore und Archroma im bayerischen Chemiepark Gendorf bei Burgkirchen an der Alz.

In verschiedenen US-Staaten und in Frankreich hätten Behörden in der Nähe solcher Standorte ganz gezielt nach PFAS-Rückständen gesucht. NDR, WDR und »SZ« nutzten die Kriterien und übertrugen sie »so weit wie möglich auf Deutschland«. So identifizierten sie »hunderte Orte, an denen Boden oder Grundwasser ebenfalls verschmutzt sein könnten«.