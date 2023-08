PFAS in 27 von 39 Trinkhalmen

Die Forschenden untersuchten 39 Marken von Trinkhalmen aus fünf Materialien, nämlich Papier, Bambus, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Das Team bezog sie überwiegend aus Geschäften, Supermärkten und Fast-Food-Restaurants und unterzog sie zwei Testrunden auf PFAS.

Ergebnis: In »fast allen Arten von Strohhalmen« seien PFAS gefunden worden, heißt es in der Studie, außer in solchen aus Edelstahl. Am häufigsten wurden sie in denen aus Papier und Bambus nachgewiesen. Insgesamt waren 27 von 39 Marken betroffen, darunter 18 von 20 Papiertrinkhalmen und vier von fünf Bambushalmen.