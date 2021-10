Am anderen Ende der Leitung? Weltruhm!

wie ist es, wenn am Morgen des ersten Dienstags im Oktober das Telefon klingelt und sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme mit schwedischem Akzent meldet? Mein Kollege Johann Grolle hatte in den letzten Jahren verschiedentlich Gelegenheit, Physikern diese Frage zu stellen. Die Antworten fielen ziemlich unterschiedlich aus.