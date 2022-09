Plastik sammeln in Barcelona, Plastik sammeln auf den Philippinen, Plastik sammeln in Venezuela. Überall auf der Welt haben am Wochenende Tausende Menschen die Mülltüte in die Hand genommen, um Strände zu säubern und von angeschwemmtem Müll zu befreien. Der »International Coastal Cleanup Day« ist ein weltweiter Aktionstag zur Säuberung von Küstenlinien und findet jedes Jahr am dritten Septemberwochenende statt.

Pedro Jose Rondon, Taucher und Umweltschützer

»An diesem Tag wird auf der ganzen Welt aufgeräumt. Es gibt Freiwillige, Taucher, Freitaucher... Und all diejenigen, die nichts mit dem Meer zu tun haben, sind hauptsächlich an der Sammlung von Abfällen an Land beteiligt. Wir arbeiten hier heute daran, nicht nur große Müllteile einzusammeln, sondern auch Mikroplastik. Ein Phänomen, das den Planeten leise verschmutzt.«

Doch nicht nur Plastikabfälle sind ein Problem für die Meere und die Tiere, die darin leben.

Pedro Jose Rondon, Taucher und Umweltschützer

»Wir finden Netze, in denen Schildkröten gefangen oder gestrandet sind. Große Fische ohne kommerziellen Wert hängen auch in diesen Fallen fest. Säugetiere bleiben in Reifen und in irgendwelchen Metallteilen stecken. Wir arbeiten daran, das heute alles einzusammeln und zu entfernen.«

Auf den Philippinen steht die Initiative unter einem besonderen Zeichen. Denn der Inselstaat ist nach einer neuen Datenerhebung für den weltweit größten Anteil an Plastikmüll in den Ozeanen verantwortlich. 36 Prozent des globalen Plastikmülls in den Meeren stammt demnach ursprünglich von hier.

Janet Panganiban, freiwillige Helferin

»Wir müssen diese Aufräumaktionen für unsere Umwelt durchführen und die Menschen davon abhalten, Müll ans Meer zu werfen.«

Kendrick Lopez, Schüler

»Diese Initiative wird dazu beitragen, die Situation hier in der Bucht von Manila zu verbessern, damit Touristen und Besucher die Schönheit der Bucht sehen können.«

Umweltverbände kritisieren, dass die Gesetze gegen Umweltverschmutzung weltweit zu schwach sind und Verstöße zu wenig geahndet werden. Und das, obwohl Meeresschützer de »International Coastal Cleanup Day« bereits 1986 ins Leben gerufen hatten.