Neuseeland verbinden viele wohl erst mal nicht mit Polarlichtern – doch auch hier zeigen sich die bunten Tänze am Himmel. Am Taiari Beach in Otago etwa, wie auf dem Bild zu sehen ist. Im Vordergrund der feine Sand, im Hintergund ein Himmel, der zu brennen scheint. »Explosions of the Sky«, »Explosionen des Himmels« hat der Fotograf sein Werk benannt.