Was tun, wenn nur ein paar hundert Leute zur Demo kommen?

Die 21-jährige Klimaaktivistin Dominika Lasota aus Polen erlebt genau das. Sie steht auf Bühnen, reist zu Klimakonferenzen, doch die Resonanz in ihrer Heimat bleibt geringer als in westeuropäischen Ländern. »Meine größte Angst ist es, morgens aufzuwachen und zu merken: Mein Aktivismus, das alles, bringt nichts mehr«.

Um Aufmerksamkeit für ihre Sache zu erzeugen, greift Lasota zu ungewöhnlichen Mitteln und lauert zum Beispiel Politikern auf, um sie zur Rede zu stellen. Dominika will nicht mit Greta Thunberg oder Luisa Neubauer verglichen werden und als ihre polnische Version gelten. Obwohl ihr das mehr Aufmerksamkeit verschaffen könnte.

Warum hat sie es so schwer, ihre Landsleute zu mehr Klimaschutz zu bewegen? Gegen welche besonderen Widerstände muss Lasota in Polen ankämpfen? Was hat das mit Nationalstolz und der osteuropäischen Identitätsfrage zu tun? Und warum möchte sie sich unbedingt von der Klimakampf-Ikone Greta abheben?

Darüber sprechen wir in dieser Klimabericht-Folge mit der Aktivistin selbst und SPIEGEL-Redakteurin Muriel Kalisch, die Dominika Lasota ein halbes Jahr lang begleitet hat.

Hier ist die neue Folge: