Untersuchung von Kolonie in Puerto Rico Gleichgeschlechtlicher Sex bringt Rhesusaffen Vorteile

Gleichgeschlechtlicher Sex unter männlichen Rhesusaffen in Puerto Rico ist weit verbreitet – und bringt ihnen möglicherweise Vorteile in ihrem Sozialleben. Zu dem Schluss kommen Forschende des Imperial College in London in einer Studie, die im Fachblatt »Nature Ecology & Evolution« veröffentlicht wurde. Fast drei Viertel der Tiere aus der beobachteten Population zeigen demnach homosexuelles Verhalten.