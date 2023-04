Was spielt sich im Kopf dieses traurig dreinblickenden Goldfisches ab? Um herauszufinden, wie das Tier navigiert, führten israelische Forscher eine Operation durch, die viel Fingerspitzengefühl erforderte: Sie legten das nur etwa einen Zentimeter kleine Gehirn des Fisches frei und brachten daran Elektroden an, die so dünn sind wie ein Haar. Danach verbanden sie die Leitungen mit einem wasserdichten Aufnahmegerät, das sie an die Stirn des Fisches klebten. Das Ergebnis des Experiments: Goldfische orientieren sich über die Entfernung zu möglichen Hindernissen.

(Feedback & Anregungen? )