Ratten sind soziale Tiere. Ihre Fähigkeiten in dieser Disziplin gehen so weit, dass etwa ruhige Ratten die Angst von Artgenossen in der Nähe verringern. Forschende haben nun Hinweise auf den dahinter stehenden Mechanismus entdeckt, heißt es in einer Untersuchung in der Zeitschrift »iScience«. Ein Botenstoff ist demnach für das Verhalten verantwortlich: Von der entspannten Ratte werden bestimmte Pheromone freigesetzt und von der verängstigten Ratte aufgenommen, ihr Zustand verändert sich. Nachweisen konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dies sowohl bei Laborratten als auch bei Ratten in menschlicher Umgebung, heißt es.