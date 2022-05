Mit dem Wissenschaftler, der als Dozent an der Hochschule Geisenheim University arbeitet, führte ich ein Gespräch über die richtige Rasenpflege . Er verriet mir, wie man richtig wässert, wann man düngen sollte und welches Saatgut am besten ist, wenn man einen perfekten Rasen will. Bocksch ist Vorstandsmitglied der Deutschen Rasengesellschaft und Verbandsreferent des Deutschen Rollrasenverbandes (ja, den gibt es wirklich). Außerdem arbeitet er als selbstständiger Rasenberater und hat es immer wieder auch mit Golfklubs zu tun. Umweltschutz auf dem Golfplatz? Als ich das hörte, kam der Umwelt- und Gartenfreund ihn mir durch. Die Anlagen seien ein einziger Flächenfraß und ökologisch betrachtet doch kompletter Unsinn, hielt ich Bocksch vor. Sie bestünden schließlich zu einem wesentlichen Teil aus penibel gepflegten und extrem gedüngten Rasen – einer Vegetationsdecke, die Insekten und Vögeln nur wenig zu bieten hat. Bocksch widersprach – und berichtete, dass sich immer mehr Golfplätze um Naturschutz bemühen, zum Beispiel in Hessen und Baden-Württemberg . Dort gibt es Kooperationen zwischen dem Golfverband und dem Umweltministerium, dessen Ziel die Förderung der Artenvielfalt ist. Eine schlichte Google-Anfrage brachte mich zu zahlreichen weiteren Projekten – überall in der Republik. »Golfklubs«, bilanzierte Bocksch, »sind eine riesige Chance für den Naturschutz.« Gezielte Hilfe für bestimmte Arten Und es stimmt ja auch: Abseits der Spielbahnen und Abschlagflächen bieten die Plätze ausreichend Raum für Wildblumenwiesen, Teiche, Baumanpflanzungen. Eine gezielte Hilfe für bestimmte Arten ist möglich – und zwar auf einem Areal, das oft größer ist als ein kompletter Stadtpark. Die Rasenflächen machten dabei meist »nur einen kleinen Teil« der Anlagen aus, sagte Bocksch. Haben Naturschützer am Ende ihren Frieden mit den Anlagen geschlossen? Nur zum Teil. Klar ist, dass immer dann, wenn der Regen ausbleibt, gewaltige Wassermengen nötig sind, damit die kurz gemähten »Greens« immer schön grün und robust sind. Bocksch selbst empfiehlt pro Woche zehn Liter auf jeden Quadratmeter – da kommt einiges zusammen, wenn die Grasflächen mehrere Hektar groß sind. In trockenen Ländern wie Spanien kann das zum Problem werden. Was die Ökobilanz angeht, sind die Anlagen also noch immer mit großer Vorsicht zu genießen. Womöglich auch mit Blick auf den Fuhrpark, der vorm Klubhaus zu begutachten ist. Aber vermutlich handelt es sich auch dabei schon wieder um ein Vorurteil. Herzlich, Ihr Guido Kleinhubbert

Bild vergrößern Golfspieler und Artenschützer? Foto: David Madison / Getty Images

Bild der Woche

Bild vergrößern Foto: Yasser Al-Zayyat / AFP