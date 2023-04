»Quo Vadis Lynx« – Lynx ist die lateinische Bezeichnung für Luchs – heißt eine für kommenden Mai im Harz geplante Konferenz, an der Experten aus 16 Nationen teilnehmen sollen. Der Titel ist Programm: Auch wenn es etwa in den slowakischen Karpaten oder in Skandinavien noch stabile Populationen gibt, fürchten Tierschützer den Niedergang des agilen Beutegreifers.

Die Populationen sind fragil

Die Situation des Luchs in Deutschland ist beispielhaft für nahezu alle Tiere dieser Art in Europa. Auf den ersten Blick geht es ihnen gut: Mittlerweile sind sie nicht nur wieder im Harz heimisch, sondern auch in Ostbayern und im Pfälzerwald. »Wir haben definitiv Schritte nach vorne gemacht«, sagt daher Ole Anders. Doch der zweite Blick offenbart, wie fragil die Populationen sind. Und das, obwohl der Luchs hierzulande gemäß Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist.