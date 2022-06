Raumstation »Tiangong« China schickt Astronauten auf die Baustelle ins All

Etwa sechs Stunden nach dem Start war die Ankunft der Astronauten an der Station geplant. Die »Shenzhou 14« sollte dann in einem automatisierten Manöver an das Kernmodul »Tianhe« andocken.

Die Astronauten Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe bilden bereits die dritte Crew, die nun mehrere Monate im All verbringen und Arbeiten an der Station durchführen soll. Anfang Mai hatte ein Frachtflug weitere Ausrüstung und Nachschub zur Vorbereitung der Mission ins All gebracht.