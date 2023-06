Raumfahrt Warum Astronauten so anfällig für Krankheiten sind

An der Studie , die nun in der Fachzeitschrift »Frontiers of Immunology« veröffentlicht wurde, nahmen 14 Astronautinnen und Astronauten teil, die zwischen viereinhalb und sechseinhalb Monate an Bord der Internationalen Raumstation verbrachten. Blutproben vor, während und nach dem Weltraum-Aufenthalt zeigten, wie sich die Genexpression in den sogenannten Leukozyten veränderte: Sie nahm schnell ab, als die Astronauten das All erreichten, und normalisierte sich nach der Rückkehr zur Erde schnell wieder.