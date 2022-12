Satellitenbild der Woche Steuerzentrale im Gemüsegarten

Am 13. Dezember ist das Gerät an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana ins All gestartet. Fachleute in einer besonders gelegenen Steuerzentrale stellten sicher, dass MTG-I1 gut in seine Umlaufbahn kommt. Der Erdbeobachtungssatellit »Sentinel-2« hat das Raumfahrtzentrum Fucino bereits im Oktober abgelichtet.

Herbstliches Wunderland

Es liegt in der Mitte Italiens, versteckt zwischen Feldern inmitten einer der fruchtbarsten Regionen des Landes. Im Herbst haben schwindendes Tageslicht und niedrige Temperaturen den Apennin-Gebirgszug, der sich über 1500 Kilometer hauptsächlich von Nordwest nach Südwest zieht, in Orange- und Rottöne getaucht.