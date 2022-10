Rekord-Jahr In Sydney war es noch nie nasser

So viel Regen gab es in Sydney noch nie: Nach neuen heftigen Regenfällen in der australischen Großstadt haben Meteorologen 2022 nun offiziell als nassestes Jahr in der Geschichte eingestuft. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 1950, als 2194 Millimeter Regen in der Millionenstadt verzeichnet wurden, sei am Mittag (Ortszeit) gebrochen worden, berichtete die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Behörden.